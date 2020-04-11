Экс-министр подтвердил подготовку правительством мер поддержки российской экономики
Экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, почему правительство РФ воспользуется внутренним займом для поддержки пострадавших от COVID-19 отраслей.
Кабмин России разрабатывает пакет предложений по поддержке экономики в период пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Стало известно, что «цена» мер поддержки составит 1 трлн рублей.
Решение по всему пакету не принято, ведется обсуждение, отмечают в агентстве.
Экономист и первый министр экономики новой России Андрей Нечаев в эфире НСН подтвердил, что, по поручению президента, правительство РФ занимается разработкой дополнительных мер поддержки экономики.
«Действительно, на последнем совещании Мишустин (Михаил, глава кабмина РФ – прим. НСН) призвал каждого министра дать по отраслям, которые курирует его ведомство, конкретные предложения. Что за предложения это будут, мы можем пока только гадать. Но общая линия, похоже не совпадает с тем, к чему давно призываю я – напрямую дать деньги наиболее пострадавшим компаниям и наиболее нуждающимся в условиях ограничительных мер людям. То есть, опять будут идти по пути предоставления каких-то льгот, отсрочек и т.д. В этой логике деньги нужны, если надо их дать людям. Если предоставляются льготы, отсрочки, надо просто погасить кассовый разрыв», - пояснил экономист.
Андрей Нечаев считает, что кабмин России обеспечит новый пакет экономических мер поддержки за счет внутреннего займа. Эксперт считает это решение неудачным по сравнению с использованием средств Фонда национального благосостояния.
«Санкции продолжают действовать, поэтому рассчитывать на западный рынок капитала не приходится. Тем более западные страны тоже наращивают расходы, влезают в долги. За границей рынок заимствований конкурентный. Поэтому, думаю, речь может идти только о внутренних займах. Здесь, мне кажется, президент и правительство сделали сами себе подножку, введя налогообложение на «процентные» доходы по ценным бумагам. Это не стимулирует людей такие ценные бумаги покупать. В сегодняшних условиях внутренний займ окажется достаточно дорогим. Теоретически он возможен. Хотя напомню, что Фонд национального благосостояния никуда не делся. С учетом переоценки его долларовых активов в рублях он даже резко вырос. Так что деньги у правительства есть», - считает экономист.
Он отметил, что золотовалютные запасы, по объему которых Россия вышла на одно из первых мест в мире, принадлежат Центробанку РФ, поэтому правительство страны не может их использовать для поддержки пострадавших сфер экономики.
«По Конституции, ЦБ у нас независимый институт. И взять, как большевики после революции, ликвидировать золото Центрального банка - это не очень правовое решение», - отметил экс-министр.
Ранее Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что в Фонде национального благосостояния содержится 10 с небольшим триллионов. По его словам, цены на нефть определят, на сколько хватит этих средств.
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