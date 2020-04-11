Экс-министр подтвердил подготовку правительством мер поддержки российской экономики

Андрей Нечаев считает, что кабмин России обеспечит новый пакет экономических мер поддержки за счет внутреннего займа. Эксперт считает это решение неудачным по сравнению с использованием средств Фонда национального благосостояния.

«Санкции продолжают действовать, поэтому рассчитывать на западный рынок капитала не приходится. Тем более западные страны тоже наращивают расходы, влезают в долги. За границей рынок заимствований конкурентный. Поэтому, думаю, речь может идти только о внутренних займах. Здесь, мне кажется, президент и правительство сделали сами себе подножку, введя налогообложение на «процентные» доходы по ценным бумагам. Это не стимулирует людей такие ценные бумаги покупать. В сегодняшних условиях внутренний займ окажется достаточно дорогим. Теоретически он возможен. Хотя напомню, что Фонд национального благосостояния никуда не делся. С учетом переоценки его долларовых активов в рублях он даже резко вырос. Так что деньги у правительства есть», - считает экономист.

Он отметил, что золотовалютные запасы, по объему которых Россия вышла на одно из первых мест в мире, принадлежат Центробанку РФ, поэтому правительство страны не может их использовать для поддержки пострадавших сфер экономики.

«По Конституции, ЦБ у нас независимый институт. И взять, как большевики после революции, ликвидировать золото Центрального банка - это не очень правовое решение», - отметил экс-министр.

Ранее Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, что в Фонде национального благосостояния содержится 10 с небольшим триллионов. По его словам, цены на нефть определят, на сколько хватит этих средств.

