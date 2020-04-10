Кабмин повысил предельный размер займа для ипотечных каникул
Кабинет министров решил повысить предельный размер займа для ипотечных каникул. Как пишет РИА Новости, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, предельный размер займа для Москвы составит 4,5 млн рублей. Для Московской области, Санкт-Петербурга, а также регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн рублей.
Ранее правительство РФ установило максимальный размер кредитов, по которым заёмщики могут рассчитывать кредитных каникулах. Как напоминает РИА ФАН, для потребительских кредитов физлиц это 250 тыс. рублей, для потребительских кредитов ИП — 300 тысяч, а для автокредитов — 600. По ипотеке сумма кредита не должна превышать лимит в 1,5 млн рублей.
Между тем, вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН посоветовал заемщикам не ждать милости от банков в связи с кредитными каникулами и стараться выплачивать все возникшие долги.
В свою очередь, президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, какие меры нужно предпринять властям, чтобы ипотека стала более доступной.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о кредитных каникулах 3 апреля. На них могут претендовать граждане России, доходы которых в связи с ситуацией с распространением COVID-19, упали на 30% и более по сравнению с 2019-ым.
В конце марта НСН писала, что пaндемия коронaвирусa все чaще стaновится для россиян предлогом для того, чтобы попросить отсрочку по кредитaм. Об этом рaсскaзaли в Нaционaльной aссоциaции профессионaльных коллекторских aгентств (НАПКА). Там подчеркнули, что кто-то из наших соотечественников ссылaется нa стрaх выйти из домa, другие — нa сaмоизоляцию, a третьи говорят, что уже больны.
Подобные обрaщения нaблюдaют и предстaвители бaнков, пишет РБК. Последние говорят, что дaже добросовестные клиенты стaли ссылaться нa сложную ситуaцию, вызванную пандемией COVID-19.
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