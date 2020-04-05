Банковских заемщиков призвали не ждать чудес от кредитных каникул

Центробанк разъяснил, как будут начисляться проценты во время кредитных и ипотечных каникул, сообщает РИА Новости.

«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту», — сообщили в Центральном Банке России.

Спустя 30 дней после завершения срока кредитных каникул заёмщику необходимо начать выплачивать проценты, которые были начислены за это время. На их погашение отводится 24 месяца. Накопившийся долг необходимо вносить ежемесячно равными платежами, сообщают «Известия».

Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН посоветовал заемщикам не ждать милости от банков в связи с кредитными каникулами и стараться выплачивать все возникшие долги.

«В текущей ситуации заемщики должны понимать, что банки не простят им проценты, накопившиеся за время кредитных каникул. Их надо погашать. Понятно, что доля просроченной задолженности будет расти. Банки, думаю, будут предлагать реструктуризировать кредиты. Для физлиц это будет возможность смягчить свою кредитную нагрузку, если они попали в тяжелую ситуацию. Не нужно ждать чуда. Конечно, людям помогут, но помощь эта не может быть бесконечной. Реальной поддержкой вкладчикам со стороны банков может быть реструктуризация», - заявил эксперт.