Банковских заемщиков призвали не ждать чудес от кредитных каникул
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН рассказал, как банки смогут помочь заемщикам рассчитаться после кредитных каникул.
Центробанк разъяснил, как будут начисляться проценты во время кредитных и ипотечных каникул, сообщает РИА Новости.
«Если у вас есть возможность платить посильные для вас суммы кредитору во время льготного периода, то эти платежи будут направляться на уменьшение основного долга по кредиту», — сообщили в Центральном Банке России.
Спустя 30 дней после завершения срока кредитных каникул заёмщику необходимо начать выплачивать проценты, которые были начислены за это время. На их погашение отводится 24 месяца. Накопившийся долг необходимо вносить ежемесячно равными платежами, сообщают «Известия».
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН посоветовал заемщикам не ждать милости от банков в связи с кредитными каникулами и стараться выплачивать все возникшие долги.
«В текущей ситуации заемщики должны понимать, что банки не простят им проценты, накопившиеся за время кредитных каникул. Их надо погашать. Понятно, что доля просроченной задолженности будет расти. Банки, думаю, будут предлагать реструктуризировать кредиты. Для физлиц это будет возможность смягчить свою кредитную нагрузку, если они попали в тяжелую ситуацию. Не нужно ждать чуда. Конечно, людям помогут, но помощь эта не может быть бесконечной. Реальной поддержкой вкладчикам со стороны банков может быть реструктуризация», - заявил эксперт.
Банкир также разъяснил причины, по которым банки не предоставили заемщикам бесплатные кредитные каникулы.
«Банк принял вклады, платит по ним проценты и живет на ту разницу, которая существует между кредитными средствами и теми процентами, которые он выплачивает на депозиты. Поэтому отменить вкладчику проценты банк не сможет», - пояснил Олег Скворцов.
Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, какие меры нужно предпринять властям, чтобы ипотека стала более доступной.
«Банки не фокусники, они не возьмут деньги из ниоткуда. Тем более что это касается рыночных банков. Банки осилят [снижение ипотечных ставок — прим. НСН] только в том случае, если государство примет в этом участие.(...) Сами банки, конечно, рады были бы снизить процентную ставку, но тогда надо, чтобы и требования по резервированию по этим кредитам были смягчены. Нужно, чтобы рефинансирование со стороны Центробанка было по более приемлемым, чем сегодня, ценам», - объяснил он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе