Правительство легализовало параллельный импорт в Россию
Правительство России легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя – ред. НСН) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, их перечень будет определять Минпромторг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», - приводит РИА Новости слова Мишустина.
По его словам, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе «вопреки недружественным действиям иностранных политиков».
Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на сегодняшний день многие компании, уходящие из России, злоупотребляют своим «монопольным» положением. По его словам, параллельный импорт позволит любым предпринимателям свободно поставлять в Россию бренды, что благоприятно повлияет на цены.
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