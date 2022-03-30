Правительство легализовало параллельный импорт в Россию

«Цель этого механизма - удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности», - приводит РИА Новости слова Мишустина.

По его словам, такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе «вопреки недружественным действиям иностранных политиков».

Ранее председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на сегодняшний день многие компании, уходящие из России, злоупотребляют своим «монопольным» положением. По его словам, параллельный импорт позволит любым предпринимателям свободно поставлять в Россию бренды, что благоприятно повлияет на цены.

