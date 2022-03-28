СМИ: В России хотят отменить наказание за параллельный импорт

Отмечается, что список продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Планируется, что в него войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка.

В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за некоторыми исключениями.

Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров, которые были закуплены не у официальных дилеров производителя.

Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал сахарную отрасль назвали самой зависимой от импорта.

