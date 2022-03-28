СМИ: В России хотят отменить наказание за параллельный импорт

Минпромторг РФ разработал проект постановления по отмене ответственности за параллельный импорт продукции «по определенной номенклатуре». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

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Отмечается, что список продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Планируется, что в него войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка.

В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за некоторыми исключениями.

Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров, которые были закуплены не у официальных дилеров производителя.

Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал сахарную отрасль назвали самой зависимой от импорта.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИмпортРоссия
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