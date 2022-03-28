СМИ: В России хотят отменить наказание за параллельный импорт
Минпромторг РФ разработал проект постановления по отмене ответственности за параллельный импорт продукции «по определенной номенклатуре». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что список продукции будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Планируется, что в него войдет продукция, необходимая для насыщения потребительского рынка.
В пресс-службе ФАС изданию сообщили, что обсуждаются предложения распространить параллельный импорт на все товары, лишь за некоторыми исключениями.
Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров, которые были закуплены не у официальных дилеров производителя.
Ранее директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал сахарную отрасль назвали самой зависимой от импорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
- Путин поручил до конца марта представить доклад по переводу расчетов за газ на рубли
- В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море
- Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки
- СМИ: Tetra Pak приостановит выпуск двухлитровых упаковок для напитков
- Валдиса Пельша госпитализировали в Москве
- СМИ назвали возможных преемников Жириновского
- Зюганов предложил применить на Украине опыт денацификации Германии
- Роскомнадзор заблокировал екатеринбургский портал It’s My City
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru