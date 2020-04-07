Правительство готовит меры поддержки сельхозпроизводителей

Правительство продумывает меры по поддержке российского АПК. Об этом в ходе совещания с премьер-министром сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, в перечень системообразующих организаций вошли 103 предприятия АПК, передает NEWS.ru. Абрамченко добавила, что в настоящее время разрабатывается комплекс дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В частности, речь идёт о льготном кредитовании предприятий АПК через «Россельхозбанк» и «Росагролизинг».

Планируется также поддержка сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства из-за подорожания посадочного материала, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и ветпрепаратов.

Ранее сообщалось, что российские табачные фабрики смогут возобновить производство, несмотря на действующие в стране ограничения из-за эпидемии коронавируса.