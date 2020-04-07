Правительство готовит меры поддержки сельхозпроизводителей
Правительство продумывает меры по поддержке российского АПК. Об этом в ходе совещания с премьер-министром сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, в перечень системообразующих организаций вошли 103 предприятия АПК, передает NEWS.ru. Абрамченко добавила, что в настоящее время разрабатывается комплекс дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости российской экономики. В частности, речь идёт о льготном кредитовании предприятий АПК через «Россельхозбанк» и «Росагролизинг».
Планируется также поддержка сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства из-за подорожания посадочного материала, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений и ветпрепаратов.
Ранее сообщалось, что российские табачные фабрики смогут возобновить производство, несмотря на действующие в стране ограничения из-за эпидемии коронавируса.
Ранее сегодня глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что готовится дополнительный пакет мер для поддержки граждан и предпринимателей. Однако он не уточнил, что именно.
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары, в результате они могут вырасти от 5 до 20%. Председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что рост цен неизбежен, причем не только на продукты питания. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены уже на протяжении нескольких десятилетий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
- Новости за ночь: Россиянам объяснили, как отличать фейки о коронавирусе