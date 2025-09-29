Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова отправили в изолятор
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов после оказания медицинской помощи помещен в изолятор временного содержания, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Марию Кирилову.
По ее словам, обвинение ему пока не предъявлено, он остается в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Кирилова отметила, что задержание ее подзащитного было произведено «по незаконным и надуманным основаниям», а столь жесткая мера, как помещение в изолятор, не обоснована.
Защита также указывает на наличие у Чемезова тяжелого заболевания, которое, по мнению адвоката, делает невозможным его содержание под стражей, передает «Радиоточка НСН».
