Бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова отправили в изолятор

Кирилова отметила, что задержание ее подзащитного было произведено «по незаконным и надуманным основаниям», а столь жесткая мера, как помещение в изолятор, не обоснована.

Защита также указывает на наличие у Чемезова тяжелого заболевания, которое, по мнению адвоката, делает невозможным его содержание под стражей, передает «Радиоточка НСН».

