В Москве осудили бывшего чиновника за мошенничество в Минэнерго
Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу ФГБУ «ГУРШ» Андрея Моисеенкова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе, сообщили в пресс-службе суда.
Моисеенков проходит по делу бывшего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Помимо них, обвиняемыми являются бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, замгендиректора «ГУРШ» Наталья Конева, руководитель кузбасского филиала учреждения Асельдир Раджабов и его заместитель Сергей Игнатов, а также представители компаний «Шахтастрой» и «Еврострой». Большинство фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, участники группы похищали бюджетные средства, выделенные на ликвидацию убыточных шахт и разрезов. Ущерб оценивается более чем в 170 миллионов рублей.
Правоохранители установили, что часть работ либо не выполнялась, либо проводилась с нарушениями. При этом в Минэнерго направлялись поддельные документы о якобы полном объеме и надлежащем качестве выполненных работ, передает «Радиоточка НСН».
