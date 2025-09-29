В Москве осудили бывшего чиновника за мошенничество в Минэнерго

Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу ФГБУ «ГУРШ» Андрея Моисеенкова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе, сообщили в пресс-службе суда.

Моисеенков проходит по делу бывшего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Помимо них, обвиняемыми являются бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, замгендиректора «ГУРШ» Наталья Конева, руководитель кузбасского филиала учреждения Асельдир Раджабов и его заместитель Сергей Игнатов, а также представители компаний «Шахтастрой» и «Еврострой». Большинство фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, участники группы похищали бюджетные средства, выделенные на ликвидацию убыточных шахт и разрезов. Ущерб оценивается более чем в 170 миллионов рублей.

Правоохранители установили, что часть работ либо не выполнялась, либо проводилась с нарушениями. При этом в Минэнерго направлялись поддельные документы о якобы полном объеме и надлежащем качестве выполненных работ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
