В Москве осудили бывшего чиновника за мошенничество в Минэнерго

Мещанский суд Москвы приговорил экс-главу ФГБУ «ГУРШ» Андрея Моисеенкова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и участии в организованной преступной группе, сообщили в пресс-службе суда.

Моисеенков проходит по делу бывшего замминистра энергетики Сергея Мочальникова. Помимо них, обвиняемыми являются бывший замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, замгендиректора «ГУРШ» Наталья Конева, руководитель кузбасского филиала учреждения Асельдир Раджабов и его заместитель Сергей Игнатов, а также представители компаний «Шахтастрой» и «Еврострой». Большинство фигурантов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.