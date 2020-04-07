Правительство подготовило новый пакет мер поддержки населения и экономики

По его словам, меры касаются широкого круга решений, в том числе поддержку населения и предпринимателей. При этом Мишустин не уточнил, о каких именно дополнительных решениях идет речь, как и о том, когда они будут введены. Глава правительства лишь добавил, что разработка мер ведется в контакте с президентом РФ, передает ТАСС.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников рассказал в эфире НСН, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые. По его словам, при прежних кризисах они страдали меньше других.



