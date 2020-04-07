Правительство подготовило новый пакет мер поддержки населения и экономики
Правительство РФ готовит новый пакет мер для поддержки граждан и спасения экономики в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, меры касаются широкого круга решений, в том числе поддержку населения и предпринимателей. При этом Мишустин не уточнил, о каких именно дополнительных решениях идет речь, как и о том, когда они будут введены. Глава правительства лишь добавил, что разработка мер ведется в контакте с президентом РФ, передает ТАСС.
Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников рассказал в эфире НСН, что сфера услуг оказалась под основным ударом кризиса впервые. По его словам, при прежних кризисах они страдали меньше других.
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