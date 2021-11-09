Послушай Европу и сделай наоборот: Германия не будет тормозить «Северный поток-2»
Немецкий политолог Александр Рар отметил, что Германия вынуждена прислушиваться ко всем членам ЕС и Украине, но не будет ставить европейскую солидарность выше своих интересов.
Претензии Польши и Украины к запуску «Северного потока – 2» не повлияют на решение Германии не затягивать сертификацию российского газопровода, заявил немецкий политолог Александр Рар Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее Украина отправила запрос в немецкое Федеральное сетевое агентство с просьбой привлечь её к процессу сертификации «Северного потока – 2».
«У немцев свои отношения с Россией и ЕС, просто из-за европейской солидарности где-то ведутся переговоры с Польшей и с украинской стороной, потому что немцы хотят показать, что они все-таки солидарны. Но я не думаю, что это будет тормозить «Северный поток – 2» и накладывать новые проблемы на оперативные действия потока», - подчеркнул Рар.
По его словам, давление со стороны США и Европейского Союза не помешает Германии отстоять свои интересы в «газовом вопросе».
«Сейчас на немцев громадное давление со стороны американцев, также продолжается со стороны Европейского Союза – вы не можете все это сами решать, если вы так любите Россию – это ваше дело, мы тоже хотим иметь какое-то отношение к таким разработкам. Естественно Польша и Украина хотят использовать все последние возможности и остановить процесс, но уже поздно – поезд ушел. Они будут давить вечно, но вопрос – как? Немцы согласны с тем, что где-то нужно солидарность проявлять, но солидарность не идет так далеко, чтобы немцы себе в ущерб лишали себя выгоды, сотрудничества с Россией», - рассказал политолог.
Рар также отметил, что в сложившейся ситуации Германия вынуждена консультироваться с соседями по вопросам сертификации российского газопровода, но постарается не затягивать этот процесс.
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«Те силы, бизнес-структуры и политики, которые выступают за «Северный поток – 2» заинтересованы в ускорении процесса, но есть силы, которые выступают против, это тоже надо учитывать. Но они были полгода тому назад гораздо страшнее, чем сейчас. Сейчас «Северный поток – 2» достроен и заработает. С другой стороны, консультации будут проводиться со всеми европейцами, Германия заинтересована, чтобы все решения внутри Европы принимались общим голосом. Для Европы это очень сложный проект, Германия уже не настолько суверенное государство, чтобы стукнуть по столу и сказать «мы так хотим и все», нужно учитывать интересы всех европейцев. Все тысячу раз нужно обсудить с соседями, другими странами, у которых может быть другое мнение», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сертификация и запуск газопровода «Северный поток-2» могут затянуться до весны, однако, по его мнению, ускорить этот процесс может холодная зима.
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