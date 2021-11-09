Послушай Европу и сделай наоборот: Германия не будет тормозить «Северный поток-2»

По его словам, давление со стороны США и Европейского Союза не помешает Германии отстоять свои интересы в «газовом вопросе».

«Сейчас на немцев громадное давление со стороны американцев, также продолжается со стороны Европейского Союза – вы не можете все это сами решать, если вы так любите Россию – это ваше дело, мы тоже хотим иметь какое-то отношение к таким разработкам. Естественно Польша и Украина хотят использовать все последние возможности и остановить процесс, но уже поздно – поезд ушел. Они будут давить вечно, но вопрос – как? Немцы согласны с тем, что где-то нужно солидарность проявлять, но солидарность не идет так далеко, чтобы немцы себе в ущерб лишали себя выгоды, сотрудничества с Россией», - рассказал политолог.

Рар также отметил, что в сложившейся ситуации Германия вынуждена консультироваться с соседями по вопросам сертификации российского газопровода, но постарается не затягивать этот процесс.