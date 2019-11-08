Компании немного повышают зарплаты россиянам от безысходности
Профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами РУТ рассказала НСН, какие компании повышали в 2019 году заплаты, каким сотрудникам и почему большинство россиян этого не почувствовали.
За минувший год 83 процента российских компаний увеличили зарплату своим сотрудникам. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании Ernst&Young (EY), пишут «Известия». В документе отмечается, что в среднем доходы выросли на 6,4 процента, что опередило рост инфляции. Больше всего повысились доходы у топ-менеджеров (на 8 процентов), управленцы среднего звена и рядовые сотрудники получили прибавку в размере 6 процентов.
Повышали зарплату в этом году социально ответственные компании, рассказала в эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (РУТ) Екатерина Самраилова.
«Повышение зарплат связано с элементами корпоративной социальной ответственности, с тем, что работодатели следят за своим имиджем, поддерживая его и бренд предприятия. Они вынуждены шагать в соответствии с трудовым законодательством - индексировать зарплату в соответствии с ростом потребительских цен. Инфляция по итогам года составит примерно 5,4-6,2 процента. Думаю, что те предприятия, которые увеличивали зарплаты, делали это два раза в течение года. Повышается как правило зарплата в ее окладной части. Не думаю, что увеличивались дополнительные выплаты, вознаграждения, материальные поощрения», — отметила специалист.
Большая часть компаний использует индивидуальный подход при принятии решения о повышении зарплаты. Как правило, доход увеличивается у ценных, высококвалифицированных сотрудников.
«Компании повышают зарплаты менеджмента, управленцев среднего звена, тех, кто составляет штат постоянных сотрудников, кем дорожат. Вложены деньги в их обучение, адаптацию, формирование лояльности, привязанности к фирме. А те, кто входит в зону риска, кто может быть быстро обучен, где заведомо закладывается коэффициент текучести, — этого контингента повышение зарплаты касается в меньшей степени», — уточнила Самраилова.
В любом случае зарплата у россиян растет лишь номинально.
«Реальная зарплата понижается. Доходы растут на уровне инфляционных показателей, а реально - нет. На ряд продуктов, входящих в потребительскую корзину, уже запланирован рост цен. Если посмотреть в динамике за один или три с половиной года, то зарплаты в России неуклонно снижаются», — добавила профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что если доходы россиян и выросли, то они все равно не заметили улучшений из-за роста налогов.
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