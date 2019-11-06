В профсоюзе «Учитель» рассказали, как «рисуют» зарплаты педагогам в России

«Росстат считает то, что ему предлагают директора и управление образования. Официальные сведения зарплат, вероятно, такие. Одновременно, безусловно, эти зарплаты не соответствуют реальным зарплатам учителей, которые в этих регионах работают. Это связано не только с двойными и более нагрузками, но и с различными другими способами по "рисованию" таких зарплат. Не так давно мы попросили в соцсетях московских учителей прислать нам свои расчетные листки. Там идет примерно так: 27 часов – 50 тысяч рублей, 31 час – 63 тысячи рублей. Безусловно, в Москве есть учителя, которые зарабатывают и больше 100 тысяч. Показатели статистики созданы специально для того, чтобы давать хорошие средние результаты. Я знаю очень мало педагогов, которые не занимаются репетиторством. При том, что зарплата в Москве гораздо выше, чем в регионах. Наш премьер сказал еще несколько лет назад, что наши учителя пусть зарабатывают где угодно, если хотят больше денег», - напомнил он.

Ранее сообщалось о результатах опроса фонда «Общественное мнение». Согласно полученным данным, работа учителя в России не пользуется большим уважением. Профессию педагога называют хорошей или даже отличной 42% респондентов. При этом 65% опрошенных заявили, что такая работа непривлекательна.

