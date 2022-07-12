Сервис купли-продажи автомобилей запустили на «Госуслугах»

Минцифры России в своём Telegram-канале объявило о запуске в России сервиса электронной купли-продажи автомобиля, который доступен на портале «Госуслуги».

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В сообщении говорится, что теперь купить-продать транспортное средство можно заключить полностью онлайн, потребуется лишь подтверждённая учётная запись и установленное на мобильном устройстве приложение «Госключ».

В ведомстве отметили, что кроме шаблона договора купли-продажи, сервис предложит автоматическую проверку автомобиля на возможные наложенные ограничения или на нахождение в розыске, либо в залоге.

«Для регистрации транспортного средства обязательно наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше четырёх лет», - подчеркнули в Минцифры.

Отмечается, что электронный договор будет иметь такую же юридическую значимость, что и бумажный, однако и продавец, и покупатель должны быть старше 18 лет.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что в ближайшее время на российском авторынке будут активны только АвтоВАЗ и китайцы, а цены начнут снижаться только при условии, если будут автомобили, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосуслугиПродажаАвтомобиль
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