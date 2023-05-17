В ФАС предложили распространить параллельный импорт на все категории товаров

ФАС считает, что необходимо распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
ТЕГИ:ИмпортозамещениеФАСИмпорт

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