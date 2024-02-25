Потребители в ЕС перешли на алкоголь из США, Черногории и Украины

По итогам 2023 года США нарастили поставки спиртного в ЕС более чем вдвое - до 37,7 миллиона евро, и стали лидерами среди крупнейших поставщиков.

Черногория заняла второе место по поставкам (20 миллионов евро) в Европу и четвертое - в рейтинге крупнейших поставщиков.

Украина находится на второй позиции в списке крупных импортеров. Объем поставок алкоголя - более чем 19 миллионов евро. Годовой рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро - это подняло Киев на третье место в рейтинге «активности».

В числе крупнейших импортеров 2023 года также оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место).

Поставки водки из России резко сократились - в 59 раз (до 617,3 тысячи евро).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года поставки российской водки за рубеж упали почти на 80%, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на непубличные данные Федеральной таможенной службы.



