Потребители в ЕС перешли на алкоголь из США, Черногории и Украины
После введения «водочного эмбарго» Евросоюз перешел на закупку алкоголя из США, Черногории и Украины. Эти страны увеличили импорт водки ровно на столько, сколько Россия недопоставила в Европу из-за введенных ограничений, сообщает РИА Новости.
По итогам 2023 года США нарастили поставки спиртного в ЕС более чем вдвое - до 37,7 миллиона евро, и стали лидерами среди крупнейших поставщиков.
Черногория заняла второе место по поставкам (20 миллионов евро) в Европу и четвертое - в рейтинге крупнейших поставщиков.
Украина находится на второй позиции в списке крупных импортеров. Объем поставок алкоголя - более чем 19 миллионов евро. Годовой рост составил 24,5%, или 3,8 миллиона евро - это подняло Киев на третье место в рейтинге «активности».
В числе крупнейших импортеров 2023 года также оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место).
Поставки водки из России резко сократились - в 59 раз (до 617,3 тысячи евро).
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года поставки российской водки за рубеж упали почти на 80%, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на непубличные данные Федеральной таможенной службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru