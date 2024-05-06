Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Как напомнил депутат, в последние годы с цифрового рынка РФ ушли иностранные сервисы для знакомств на фоне незаконного санкционного давления Запада. При этом сфера знакомств в Сети и поиска пары сохраняется.

«Данная отрасль полнится... приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей», — отметил Милонов.

Парламентарий заявил о потребности в проверенном, надежном приложении, и «логичной мерой» было бы создание соответствующего раздела на портале госуслуги. Милонов считает, что на таком ресурсе люди смогут «безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать спутника жизни».

