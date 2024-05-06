Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел для знакомств на «Госуслугах», где россияне могли бы безопасно и удобно искать себе пару. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
Как напомнил депутат, в последние годы с цифрового рынка РФ ушли иностранные сервисы для знакомств на фоне незаконного санкционного давления Запада. При этом сфера знакомств в Сети и поиска пары сохраняется.
«Данная отрасль полнится... приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей», — отметил Милонов.
Парламентарий заявил о потребности в проверенном, надежном приложении, и «логичной мерой» было бы создание соответствующего раздела на портале госуслуги. Милонов считает, что на таком ресурсе люди смогут «безопасно и удобно искать себе пару, заводить знакомство и искать спутника жизни».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru