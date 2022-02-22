«Потребитель не получает ничего»: Страховки для кредита признали бесполезными

Банки действительно навязывают страховки, однако исправить это нельзя без соответствующих законодательных изменений и повышения публичности в сфере страхования, заявил заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что страховка и дополнительные банковские карты остаются типичным продуктом, который позволяет банкам обогащаться за счет клиентов.