«Потребитель не получает ничего»: Страховки для кредита признали бесполезными
Банк России пытается ограничить дополнительные услуги, оплату которых требуют кредитные организации при выдаче кредитов, однако для этого нужно менять закон, отметил финансист Эльман Мехтиев.
Банки действительно навязывают страховки, однако исправить это нельзя без соответствующих законодательных изменений и повышения публичности в сфере страхования, заявил заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что страховка и дополнительные банковские карты остаются типичным продуктом, который позволяет банкам обогащаться за счет клиентов.
«Ничто не сравнится с доходностью дополнительных услуг, которые не несут ценности. Банк России последнее время целенаправленно проводит действия, чтобы банки отказались от дополнительных услуг, или чтобы хотя бы потребитель понимал, что он откровенно переплачивает за кредит, не получая за это ничего, кроме самого кредита. К сожалению, даже закон РФ о потребительском кредите создает основу для навязывания. Еще когда закон принимался, я предлагал сделать один пункт – в случае, если предлагается страхование, то кредитор обязан предлагать кредит на одинаковых условиях, при этом одинаковыми условиями являются только сумма и срок. В моем предложении как тогда, в начале 2010-х годов, так и сейчас кредиторы должны предлагать продукт на идентичных условиях: ставка, срок, сумма. Если потребитель действительно знает о своих правах в «период охлаждения», который длится 14 дней, то он может отказаться от любого дополнительного продукта в этот период, к сожалению, с компенсацией расходов, которые уже были понесены для оказания услуг. Если сервисом является не страхование, от которого можно отказаться, а медицинские или юридические консультации, то очень часто оказывается, что услуга оказана», - объяснил эксперт.
Мехтиев добавил, что нередко банковские организации не публикуют данные о своих доходах, получаемых за навязывание страховки.
«Есть огромное количество способов обхода того, что делают банки и кредиторы в принципе со страхованием, но начинать надо с изменений в законодательстве, чтобы обязать кредиторов предавать кредиты на идентичных условиях как со страховкой, так и без нее. И второе – нужно больше информационной открытости. Пока надзор не будет требовать от агентов раскрытия размера комиссии, они ее будут прятать – это в лучшем случае, а чаще всего они ее просто не публикуют. Попробуйте найти на сайте хоть одной кредитной организации размер агентской компенсации, которую они получают в качестве агента страховой компании? Вы не найдете!», - возмутился Мехтиев.
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