Лондон замораживает активы Тимченко и банка «Россия»

Джонсон заявил, что Лондон замораживает активы банка «Россия» и Промсвязьбанка. А также вводит рестрикции против Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.

Кроме того, под лондонские санкции попадают братья Ротенберги и Тимченко. Их активы также будут заморожены, а въезд на территорию Великобритании запрещен.

Премьер-министр Соединенного Королевства также подчеркнул, что Лондон не прекращает поиск дипломатического решения украинского кризиса.

Ранее пакеты антироссийских санкций анонсировали Евросоюз и США.

