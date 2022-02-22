Лондон замораживает активы Тимченко и банка «Россия»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал санкции Великобритании против России. Об этом сообщает РИА Новости.
Джонсон заявил, что Лондон замораживает активы банка «Россия» и Промсвязьбанка. А также вводит рестрикции против Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции и Индустриального сберегательного банка.
Кроме того, под лондонские санкции попадают братья Ротенберги и Тимченко. Их активы также будут заморожены, а въезд на территорию Великобритании запрещен.
Премьер-министр Соединенного Королевства также подчеркнул, что Лондон не прекращает поиск дипломатического решения украинского кризиса.
Ранее пакеты антироссийских санкций анонсировали Евросоюз и США.
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