Сладость или гадость: Как повлияет на цены возврат пошлин на ввоз сахара в Россию
Рынок сахарной свеклы в России самодостаточный и желание производителей сахара запретить его беспошлинный ввоз понятно, сказал НСН аналитик Леонид Волков.
Запрет беспошлинного ввоза сахара в страны ЕАЭС сделает рынок более защищенным, но понятно и отсутствие решения по этому вопросу. В России виды на урожай сахарной свеклы неплохие, но убирают ее осенью, тогда будет понятно, что делать для наполнения сахарным песком внутреннего рынка, заявил доктор экономических наук Леонид Холод в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее сообщалось, что российские производители попросили запретить беспошлинный ввоз в страны ЕАЭС европейского сахара. Мера вводилась в декабре 2021 года для стабилизации цен на сахар, срок ее действия истекает в августе. Сохранение меры, как уверяют производители, будет и дальше давить на цены, а это сократит посевные площади сахарной свеклы в стране.
«Просьба вновь перейти к регулированию и возможности ограничения ввоза сахара понятна. Это сделает рынок более защищенным, а конкурентное давление извне уменьшится. На мировом рынке цены могут быть выше, ниже, но даже сама возможность ввоза дополнительного объема влияет на соотношение спроса и предложения. Наши производители хотели бы поднять свои цены, у них тоже растут издержки, ну и просто есть непреследуемое желание любого игрока рынка увеличить свои доходы, а тут будет потолок на цены. Отсутствие решения по этому вопросу сейчас тоже понятно. Виды на урожай неплохие, но сахарную свеклу убирают осенью и будет понятно, что делать для наполнения внутреннего рынка», - сказал Холод.
Аналитик отмечает, что данный вопрос лежит в плоскости конкурентных проблем. Во внешней торговле и, в частности, импорте продукции в Россию есть логистические и расчетные проблемы из-за санкций.
«Импорт тоже априори не может быть дешевым, даже если цена на сахар на мировом рынке невысока. Что касается загрузки наших предприятий, то, конечно, они зависят от реализации сахара и рассчитывают на доходность. Я не думаю, что импортный сахар будет психологически как-то сильно давить на внутренний сахар, но будет. И он будет определять границу возможности повышения цен, но до недозагрузки предприятий вряд ли дойдет», - считает Холод.
Введение беспошлинного ввоза, по словам эксперта, хорошая мера для стабилизации цен на внутреннем рынке. Потому такое регулирование может вводиться и в будущем.
«Отмена ввозных пошлин просто абсолютное открытие рынка, когда цена резко идет вверх. Эта мера позволила стабилизировать цены даже в виде простой угрозы производителям, что, если будете и дальше гнать цены, а рынок открыт, получите сильную конкуренцию. Ведь импортный поток если начинается, то действует какое-то время», - резюмировал Холод.
Ранее НСН сообщала, что в России для выращивания лосося в тех же объемах, что и зарубежные закупки, необходимо дополнительное госфинансирование, увеличение производства аквакультуры полного цикла и перестройка логистической цепочки. Из-за кризиса импорт в Россию выращенного атлантического лосося из Чили и с Фарерских островов сократился почти в шесть раз.
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