«Вынуждены давать скидку»: Откуда взялись убытки при росте экспорта топлива в Азию
При росте экспорта нефти, угля и нефтепродуктов более чем вдвое сократился экспорт газа в 2022 году, сказал НСН Игорь Юшков.
Россия нарастила экспорт нефти на азиатские рынки, но все равно терпит убытки из-за необходимости предоставлять скидку. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки российской нефти в Индию в 2022 году выросли в 22 раза. Он добавил, что продажа энергоресурсов в 2022 году обеспечила 42% бюджетных поступлений против 36% в 2021 году. Отмечается, что Россия собирается продолжить переориентацию поставок с Запада на азиатские рынки в 2023 году. Юшков отметил, что России удалось нарастить объемы экспорта нефти, угля и нефтепродуктов, однако возникли проблемы с прибыльностью поставок.
«На азиатские рынки в плане объемов экспорта мы переместились без потерь. По углю была небольшая просадка, но по объемам мы полностью ушли на азиатские рынки. А вот по прибыльности экспорта возникли проблемы, поскольку нам пришлось завоевывать рынки, выталкивая оттуда традиционных поставщиков, чтобы они вместо нас ушли в Европу. Для этого мы были вынуждены предоставлять покупателям топлива скидку, причем она и сейчас сохраняется довольно большой», — сказал Юшков.
Вместе с тем экспорт газа существенно снизился, отметил собеседник НСН.
«Прежде всего, это произошло за счет того, что на большинстве газопроводов из России в Европу возникали проблемы. Сначала была история с турбинами на “Северном потоке” — их не обслуживали и не возвращали обратно в Россию. Затем поляки национализировали долю “Газпрома” в компании оператора польского участка газопровода “Ямал-Европа”. Россия ответила санкциями против этой компании, соответственно, транспортировка закончилась. В свою очередь Украина перекрыла один из двух основных газопроводов через свою территорию. Транзит сократился со 109 млн до 42 млн “кубов” в сутки», — добавил эксперт.
Юшков добавил, что Россия в силу объективных причин не сможет восстановить объемы экспорта газа в обозримом будущем.
«Газ технически сложно перевозить, нужно строить либо газопровод, либо СПГ-завод. Технологии строительства крупнотоннажного СПГ-завода у нас пока нет, а для строительства газопровода в Азию нужно сначала подписать коммерческие соглашения на то, чтобы этот газ продавать, то есть гарантировать себе рынки сбыта», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Россия может поставить рекордное количество дизельного топлива на мировые рынки.
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