«Вынуждены давать скидку»: Откуда взялись убытки при росте экспорта топлива в Азию

«На азиатские рынки в плане объемов экспорта мы переместились без потерь. По углю была небольшая просадка, но по объемам мы полностью ушли на азиатские рынки. А вот по прибыльности экспорта возникли проблемы, поскольку нам пришлось завоевывать рынки, выталкивая оттуда традиционных поставщиков, чтобы они вместо нас ушли в Европу. Для этого мы были вынуждены предоставлять покупателям топлива скидку, причем она и сейчас сохраняется довольно большой», — сказал Юшков.

Вместе с тем экспорт газа существенно снизился, отметил собеседник НСН.

«Прежде всего, это произошло за счет того, что на большинстве газопроводов из России в Европу возникали проблемы. Сначала была история с турбинами на “Северном потоке” — их не обслуживали и не возвращали обратно в Россию. Затем поляки национализировали долю “Газпрома” в компании оператора польского участка газопровода “Ямал-Европа”. Россия ответила санкциями против этой компании, соответственно, транспортировка закончилась. В свою очередь Украина перекрыла один из двух основных газопроводов через свою территорию. Транзит сократился со 109 млн до 42 млн “кубов” в сутки», — добавил эксперт.

Юшков добавил, что Россия в силу объективных причин не сможет восстановить объемы экспорта газа в обозримом будущем.

«Газ технически сложно перевозить, нужно строить либо газопровод, либо СПГ-завод. Технологии строительства крупнотоннажного СПГ-завода у нас пока нет, а для строительства газопровода в Азию нужно сначала подписать коммерческие соглашения на то, чтобы этот газ продавать, то есть гарантировать себе рынки сбыта», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия может поставить рекордное количество дизельного топлива на мировые рынки.

