В МЭА спрогнозировали рекордный спрос на нефть в мире в 2023 году

Специалисты прогнозируют, что в первом квартале года рост спроса достигнет 710 тыс. б/с, а к четвертому увеличится до 2,6 млн б/с.

По данным МЭА, на восстановление повлияет рост числа авиаперевозок и спроса в Китае, сдерживаемого ранее.

При этом агентство считает, что предложение нефти в мире в текущем году увеличится на 1,6 млн б/с за счет не входящих в ОПЕК+ государств.

