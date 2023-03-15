В МЭА спрогнозировали рекордный спрос на нефть в мире в 2023 году
Мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2 млн баррелей в сутки, до рекордных 102 млн б/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).
Специалисты прогнозируют, что в первом квартале года рост спроса достигнет 710 тыс. б/с, а к четвертому увеличится до 2,6 млн б/с.
По данным МЭА, на восстановление повлияет рост числа авиаперевозок и спроса в Китае, сдерживаемого ранее.
При этом агентство считает, что предложение нефти в мире в текущем году увеличится на 1,6 млн б/с за счет не входящих в ОПЕК+ государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru