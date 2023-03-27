Bloomberg: Россия поставит рекорд по экспорту дизеля
РФ может поставить рекордное количество дизельного топлива на мировые рынки, сообщает Bloomberg.
По данным американского агентства, за первые 19 дней марта Россия экспортировала 1,5 миллиона баррелей в сутки. Журналисты обратили внимание на большую загрузку нефтеперерабатывающих заводов РФ.
Это говорит об уверенности производителей в продаже объемов зарубежным покупателям, пишет агентство.
В Bloomberg уточнили, что большую часть дизельного топлива РФ направляет в Турцию. Значительные объемы закупают Саудовская Аравия, Бразилия, Марокко и Тунис.
Россия в текущем году обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти, сообщало агентство Reuters. Экспорт «черного золота» в Китай увеличился на 23,8%, пишет НСН.
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