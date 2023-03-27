Bloomberg: Россия поставит рекорд по экспорту дизеля

РФ может поставить рекордное количество дизельного топлива на мировые рынки, сообщает Bloomberg.

Поставки платины из России в Китай выросли почти в 300 раз

По данным американского агентства, за первые 19 дней марта Россия экспортировала 1,5 миллиона баррелей в сутки. Журналисты обратили внимание на большую загрузку нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Это говорит об уверенности производителей в продаже объемов зарубежным покупателям, пишет агентство.

В Bloomberg уточнили, что большую часть дизельного топлива РФ направляет в Турцию. Значительные объемы закупают Саудовская Аравия, Бразилия, Марокко и Тунис.

Россия в текущем году обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти, сообщало агентство Reuters. Экспорт «черного золота» в Китай увеличился на 23,8%, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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