Российские металлурги заявили о риске убытков при укреплении рубля и высоких налогах

Как сообщил изданию исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин, объединение предупредило правительство об убытках отрасли и сокращении производства, «в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль».

По словам Сентюрина, ряд предприятий уже снижают производство и считают убытки. Сложившаяся ситуация грозит сокращением работников в отрасли. Представитель «Русской стали» отметил, что размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке ухудшилось, а в Азии, куда пришлось перенаправить поставки из-за антироссийских санкций, сталь продается с большой скидкой или ниже себестоимости.

Аналитики указывают, что просьбы о снижении налоговой нагрузки на российских производителей обоснованны: на фоне укрепления рубля прибыль экспортеров снижается как минимум вдвое, при этом цены уголь и руду остаются высокими, и производители стали работают на грани рентабельности.

