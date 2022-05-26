Российские металлурги заявили о риске убытков при укреплении рубля и высоких налогах
Производство стали в России может сократиться, а отрасль потерпит убытки из-за текущего налогового режима и нынешнего курса рубля. Об этом сообщает РБК.
Как сообщил изданию исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин, объединение предупредило правительство об убытках отрасли и сокращении производства, «в случае если власти не снизят налоги и не ослабят рубль».
По словам Сентюрина, ряд предприятий уже снижают производство и считают убытки. Сложившаяся ситуация грозит сокращением работников в отрасли. Представитель «Русской стали» отметил, что размещение заказов на закупку стали на внутреннем рынке ухудшилось, а в Азии, куда пришлось перенаправить поставки из-за антироссийских санкций, сталь продается с большой скидкой или ниже себестоимости.
Аналитики указывают, что просьбы о снижении налоговой нагрузки на российских производителей обоснованны: на фоне укрепления рубля прибыль экспортеров снижается как минимум вдвое, при этом цены уголь и руду остаются высокими, и производители стали работают на грани рентабельности.
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