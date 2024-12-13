На границе Казахстана и России скопилось около 500 грузовиков

Около 500 грузовых машин скопилось на автомобильном пункте пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе после ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.

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Согласно данным, скопление грузовых машин в сторону России наблюдается с ночи. Отмечается, что на территории Самарской области и Западно-Казахстанской области идет сильный снегопад, наблюдаются гололедица и метели.

МЧС России сообщило, что движение по федеральным трассам в РФ временно ограничено ориентировочно до 22:00 13 декабря.

Непогода в Казахстане затруднила движение автотранспорта сразу в десяти регионах. Синоптики обещали снег, дожди и гололед на трассах. А «КазАвтоЖол» призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах, передает «Радиоточка НСН».

