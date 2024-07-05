Казахстан снова начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
С 1 июля таможенные органы Казахстана начали задерживать фуры российских перевозчиков, доставляющих грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).
Эти меры мешают эффективному применению механизма перецепки и перегрузки, введенного в России для международных автомобильных грузоперевозок с октября 2022 года, говорится в документе.
Тогда российское правительство ввело запрет на въезд европейских грузоперевозчиков, одновременно разрешив перецепку и перегрузку товаров с их фур на транспорт российских и белорусских компаний на пограничных терминалах.
Аналогичный механизм перецепки на границе ЕС и Белоруссии начал действовать в апреле 2022 года по решению белорусских властей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Казахстан снова начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
- Орбан спросил у Путина про способы достижения мира на Украине
- Эрдоган обсудил с Путиным идею нового зернового коридора для стран Африки
- Педагог Шаповалова назвала способы преодолеть увлечение гаджетами у детей
- Фильм о гонках «Формула 1» с Брэдом Питтом получил название «F1»
- США отменили военные учения с Грузией на период пересмотра отношений
- Минпросвещения открестилось от идеи снять ремейки советских фильмов
- Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона-2024
- Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
- Новый премьер Великобритании Стармер назначил глав МИД и Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru