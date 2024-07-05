Казахстан снова начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков

С 1 июля таможенные органы Казахстана начали задерживать фуры российских перевозчиков, доставляющих грузы с европейскими товарами на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

Эти меры мешают эффективному применению механизма перецепки и перегрузки, введенного в России для международных автомобильных грузоперевозок с октября 2022 года, говорится в документе.