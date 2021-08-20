В России может подорожать вино из-за владельцев виноградников
Повышение цен на оптовые закупки винограда приведет к подорожанию вина в России, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале, ссылаясь на Роскачество.
По данным ведомства, владельцы виноградников поднимут оптовые цены на свой урожай для виноделов, а производители алкоголя, чтобы не терять прибыль, начнут отпускать свой товар на 15−20% дороже за одну бутылку. При этом стоимость в рознице вырастет существеннее — за счет наценки торговых точек.
О повышении цен на сырье уже заявляли виноделы. В Крыму оптовые цены за новый урожай вырос с 60 до 150 рублей, а в Краснодарском крае килограмм продают уже за 100 рублей вместо 60−70.
Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович планирует создание люксового гостиничного актива с виноградников в Геленджике. Исходя из того, что 1 га виноградников в Краснодарском крае стоит 2-5 миллионов рублей, стоимость проекта составит от 200 до 500 миллионов.
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