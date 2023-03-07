Поставки российского газа в Евросоюз сократились на 80%
Объем поставок российского «голубого топлива» в Европу упал на 80%, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС был крупнейшим импортером российского газа. Однако за последние 8 месяцев Москва значительно сократила поставки, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
По ее словам, Евросоюз после начала конфликта на Украине постарался как можно скорее покончить с газовой зависимостью от РФ.
Польская энергетическая компания Orlen ранее потребовала от России компенсаций за прекращение поставок газа и нефти. Речь идет о контракте, который действует до декабря 2024 года, передает НСН.
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