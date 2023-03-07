Поставки российского газа в Евросоюз сократились на 80%

Глава Еврокомиссии отметила, что ЕС был крупнейшим импортером российского газа. Однако за последние 8 месяцев Москва значительно сократила поставки, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По ее словам, Евросоюз после начала конфликта на Украине постарался как можно скорее покончить с газовой зависимостью от РФ.

Польская энергетическая компания Orlen ранее потребовала от России компенсаций за прекращение поставок газа и нефти. Речь идет о контракте, который действует до декабря 2024 года, передает НСН.

