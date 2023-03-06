Польская Orlen потребует от России компенсаций за срыв поставок нефти

Польская энергетическая компания Orlen планирует добиться от России выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа. Об этом сообщил глава концерна Даниель Обайтек.

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«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах ... Вопрос компенсаций от России изучается», — отметил Обайтек в эфире радиостанции Zet.

Аналогичные претензии предъявляются к РФ за прекращение поставок газа в Польшу из-за неоплаты топлива в рублях по новой схеме.

Orlen имеет контракт на поставки нефти с компанией «Татнефть», действующий до декабря 2024 года. По условиям договора польская компания покупала 200 тысяч тонн сырья в месяц. В конце февраля транспортировка нефти была прекращена из-за отсутствия маршрутных поручений, поставки топлива исключили из экспортного графика.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:ГазНефтьРоссияПольша
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