В компании Petronas предрекли неопределенность ценам на нефть и газ из-за Украины
7 марта 202306:12
Прогнозировать стоимость нефти и газа до конца 2023 года очень сложно из-за продолжения конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента нефтегазовой компании Petronas (Малайзия) Аднана Зайнала Абидина.
По его словам, пока продолжаются боевые действия, произойти может все что угодно.
Как сообщалось ранее, в 2023 году цены на «черное золото» поднимутся до $100 за баррель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru