В компании Petronas предрекли неопределенность ценам на нефть и газ из-за Украины

Прогнозировать стоимость нефти и газа до конца 2023 года очень сложно из-за продолжения конфликта вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента нефтегазовой компании Petronas (Малайзия) Аднана Зайнала Абидина.

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По его словам, пока продолжаются боевые действия, произойти может все что угодно.

Как сообщалось ранее, в 2023 году цены на «черное золото» поднимутся до $100 за баррель.

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ФОТО: РИА Новости
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