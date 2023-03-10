Посольство РФ устанавливает причину остановки Турцией транзита санкционных товаров
Посольство и торговое представительство России в Анкаре выясняют причину проблем, возникших с оформлением транзита части товаров российских компаний в Турции. Об этом РБК сообщили в дипмиссии. Там отметили, что «находятся в контакте с турецкими властями и надеются на разрешение ситуации в ближайшие сроки».
На сегодняшний день Турция с большим отрывом занимает первое место среди стран-транзитеров санкционных товаров, предназначенных для России, и потеря этого направления может сказаться для Москвы достаточно болезненно, рассказал в беседе с НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.
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