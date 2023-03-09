СМИ: Турция заблокировала транзит санкционных грузов в Россию

При этом, по словам коммерческого директора компании Transasia Logistics Валерии Савенковой, никаких официальных приказов и постановлений турецкие власти не обнародовали, так как в этом случае им пришлось бы признать факт поставок санкционной продукции в Россию.

Власти США обращаются лично к некоторым странам в надежде призвать их отказаться от поставок товаров в Россию. Так, накануне западные страны призвали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) прекратить поставки в Россию электронных компонентов, ранее сообщала Financial Times.

