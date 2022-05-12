Посол РФ в Германии: Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах

Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для простых немцев. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на посла РФ в Германии Сергея Нечаева.

По его словам, от регулярных поставок энергоресурсов из России зависит производственный цикл в ФРГ, следовательно, их прекращение приведет к тяжелым последствиям, в том числе для немецкой экономики.