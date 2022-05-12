Посол РФ в Германии: Отказ от российского газа тяжело скажется на немцах

Отказ от российских энергоресурсов приведет к тяжелым последствиям для простых немцев. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на посла РФ в Германии Сергея Нечаева.

По его словам, от регулярных поставок энергоресурсов из России зависит производственный цикл в ФРГ, следовательно, их прекращение приведет к тяжелым последствиям, в том числе для немецкой экономики.

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При этом Нечаев напомнил, что Россия все еще продолжает соблюдать взятые на себя обязательства.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что действия европейских политиков, которые отказываются от российских энергоносителей, приводят к тому, что экономический кризис, начавшийся в 2021 году, будет усугубляться.

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