Экс-глава МИД Австрии предупредила о «тяжелых временах» в Германии без российского газа
Введение эмбарго на российский газ грозит Германии «тяжелыми временами». Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.
По словам бывшей главы МИД, руководители крупных предприятий выражают опасение, что запрет на поставки газа из России повлечет за собой сложности. В частности, компании опасаются массовых увольнений и убытков в промышленности, пишет РИА ФАН.
«У представителей центрального банка (Германии) более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — отметила Кнайсль.
Экс-министр предупредила, что газовое эмбарго грозит «рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты».
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