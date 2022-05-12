Экс-глава МИД Австрии предупредила о «тяжелых временах» в Германии без российского газа

По словам бывшей главы МИД, руководители крупных предприятий выражают опасение, что запрет на поставки газа из России повлечет за собой сложности. В частности, компании опасаются массовых увольнений и убытков в промышленности, пишет РИА ФАН.

«У представителей центрального банка (Германии) более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — отметила Кнайсль.

Экс-министр предупредила, что газовое эмбарго грозит «рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты».

