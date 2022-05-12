Экс-глава МИД Австрии предупредила о «тяжелых временах» в Германии без российского газа

Введение эмбарго на российский газ грозит Германии «тяжелыми временами». Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с RT.

Турецкий эксперт заявил о расколе Европы из-за вопроса поставок российского газа

По словам бывшей главы МИД, руководители крупных предприятий выражают опасение, что запрет на поставки газа из России повлечет за собой сложности. В частности, компании опасаются массовых увольнений и убытков в промышленности, пишет РИА ФАН.

«У представителей центрального банка (Германии) более осторожная и настороженная позиция. Они бы сказали, что полное эмбарго на импорт газа повлекло бы прежде всего огромные и гарантированные убытки в сфере промышленности», — отметила Кнайсль.

Экс-министр предупредила, что газовое эмбарго грозит «рецессией гораздо больших масштабов, чем прогнозируют экономисты».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Российский ГазГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры