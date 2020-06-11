Пособия по безработице в России увеличены

Кроме того, у россиян, у которых период выплаты пособия закончился 1 марта, смогут получать выплаты еще три месяца.

Индивидуальным предпринимателям, которые вынужденно прекратили деятельность после 1 марта, полагается максимальная выплата — 12,3 тысячи рублей. Это касается только тех из них, кто признан безработными официально.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН высказал мнение, что уровень безработицы в конце следующего года будет выше. Среди причин роста безработицы собеседник НСН отметил «историю повышения пенсионного возраста, по которой на рынок выталкивается ненужная и избыточная рабочая сила». А также влияние пандемии коронавируса, последствия «крайне трудно оценить». Кроме того, высокую зависимость российской экономики от мировой экономике - по ценам на нефть и газ.







