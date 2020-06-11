Пособия по безработице в России увеличены
В России минимальное пособие по безработице увеличивается за май — июль до 4500 рублей. ОБ этом говорится в постановлении правительства.
Кроме того, у россиян, у которых период выплаты пособия закончился 1 марта, смогут получать выплаты еще три месяца.
Индивидуальным предпринимателям, которые вынужденно прекратили деятельность после 1 марта, полагается максимальная выплата — 12,3 тысячи рублей. Это касается только тех из них, кто признан безработными официально.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с НСН высказал мнение, что уровень безработицы в конце следующего года будет выше. Среди причин роста безработицы собеседник НСН отметил «историю повышения пенсионного возраста, по которой на рынок выталкивается ненужная и избыточная рабочая сила». А также влияние пандемии коронавируса, последствия «крайне трудно оценить». Кроме того, высокую зависимость российской экономики от мировой экономике - по ценам на нефть и газ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru