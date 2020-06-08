Путин временно увеличил минимальные пособия по безработице

С мая 2020 года в России будет увеличен минимальный размер пособия по безработице — до 4500 рублей. Также выплата пособия будет продлена на 3 месяца, а срок действия меры — до 1 октября. Соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин.

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В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «необходимо продлить выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца зарегистрированным безработным и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта».

Кроме того, родители и опекуны несовершеннолетних, оставшиеся без работы, получат доплату к пособию по безработице в размере 3000 рублей на каждого ребенка, который не достиг возраста 18 лет.

В то же время индивидуальные предприниматели, которые не смогли продолжить работу после марта и встали на учет в качестве безработных, могут получать максимальное пособие по безработице в течение трех месяцев. Данная мера так же действует до 1 октября.

Сегодня же Владимир Путин одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет в два раза - до 6 752 рублей, сообщала НСН.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:БезработицаПутин
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