«Без права голоса». В Москве оценили способность Украины и Польши затягивать запуск «Северного потока-2»

«На Украину вообще никто не смотрит и никто не берет в расчет ее мнение. Она периодически используется, как некий аргумент давления на Россию, но в реальности киевские власти никак не влияют на процессы запуска, сертификации и строительства «Северного потока-2», Украина – не субъект этих процессов», - сказал Юшков.

По его словам, Польша, хоть и участвует в сертификации газопровода, не имеет права голоса.

«Польша в этом плане имеет больше возможностей, потому что она член Евросоюза. У них есть определенные инструменты давления на «Северный поток-2» через институты ЕС. У них есть возможность затягивать какие-то процессы, но не срывать их. Поэтому, я думаю, что в этом плане Польша особого влияния не окажет. Сейчас Польшу допустили к процессу сертификации, но немецкий регулятор сразу сказал, что мы вас допускаем, по сути, как наблюдателя, то есть вы не имеете права голоса и никакого влияния оказывать не будете. Мы, вроде бы, должны вас допускать, вот допускаем, сидите и смотрите, как это все будет происходить. Так что риска в срыве сертификации со стороны Польши нет», - уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

При этом Юшков отметил, что Польша может затянуть процесс запуска «Северного потока-2», но себе в ущерб.

«На поздних этапах они своими жалобами и протестами могут затянуть сертификацию, но в ущерб себе же, поскольку, чем дольше не запускается «Северный поток-2», тем дольше будет сохраняться дефицит газа на европейском рынке, тем выше будут цены, в том числе - для самой Польши. Хотят они платить больше за энергию, пожалуйста, но, тем не менее, рано или поздно газопровод будет запущен», - пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что газ можно пускать хоть завтра, и теперь все зависит от евробюрократов.

«Все будет зависеть от расторопности евробюрократов, потому что именно они сейчас затягивают запуск «Северного потока-2». Газопровод готов технически, Россия со своей стороны абсолютно все сделала, и он может работать хоть сейчас. Первая нитка заполнена газом, поэтому там буквально вентиль поверни и все пойдет. Заполнение газом второй нитки пройдет, скорее всего, в конце ноября – начале декабря и фактически к Новому году она будет готова к эксплуатации. Уже сейчас можно пускать газ, хотя бы по первой нитке, но все упирается во всевозможные европейские нормативы, проверки и так далее», - указал аналитик.

По его мнению, убыстрить сертификацию газопровода может коллапс в европейской энергетике либо холодная зима.

«Если европейцы поймут, что начинается какой-то коллапс в энергетике, и им срочно нужны дополнительные объемы газа, это стимулирует их быть более расторопными и поторопить свою бюрократию быстрее перекладывать бумажки и выдать сертификаты. Потому что в подземные хранилища они закачали довольно мало газа, меньше, чем в предыдущие годы. СПГ еще в начале года ушел на азиатские рынки, потому что там платят больше. Поэтому европейцы с очень сложной ситуацией входят в отопительный сезон и, если там будут сильные морозы на протяжении всей зимы, конечно, они будут испытывать дефицит и газ надо будет как-то получать. Вот, пожалуйста, запускайте "Северный поток-2"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».