«Без права голоса». В Москве оценили способность Украины и Польши затягивать запуск «Северного потока-2»
Польшу допустили к процессу сертификации газопровода, но без права голоса, а голос Украины никто в расчет не берет, сказал НСН Игорь Юшков.
Польша не сможет сорвать сертификацию «Северного потока-2», а мнение Украины на этот счет никого не интересует, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее депутат бундестага Германии от партии «Левые» Клаус Эрнст заявил, что мнение Польше не должно приниматься во внимание при сертификации газопровода. В интервью РБК он также назвал «ерундой» договоренности Вашингтона и Берлина о возможности отказа от российского газа из-за Украины.
«На Украину вообще никто не смотрит и никто не берет в расчет ее мнение. Она периодически используется, как некий аргумент давления на Россию, но в реальности киевские власти никак не влияют на процессы запуска, сертификации и строительства «Северного потока-2», Украина – не субъект этих процессов», - сказал Юшков.
По его словам, Польша, хоть и участвует в сертификации газопровода, не имеет права голоса.
«Польша в этом плане имеет больше возможностей, потому что она член Евросоюза. У них есть определенные инструменты давления на «Северный поток-2» через институты ЕС. У них есть возможность затягивать какие-то процессы, но не срывать их. Поэтому, я думаю, что в этом плане Польша особого влияния не окажет. Сейчас Польшу допустили к процессу сертификации, но немецкий регулятор сразу сказал, что мы вас допускаем, по сути, как наблюдателя, то есть вы не имеете права голоса и никакого влияния оказывать не будете. Мы, вроде бы, должны вас допускать, вот допускаем, сидите и смотрите, как это все будет происходить. Так что риска в срыве сертификации со стороны Польши нет», - уверен ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
При этом Юшков отметил, что Польша может затянуть процесс запуска «Северного потока-2», но себе в ущерб.
«На поздних этапах они своими жалобами и протестами могут затянуть сертификацию, но в ущерб себе же, поскольку, чем дольше не запускается «Северный поток-2», тем дольше будет сохраняться дефицит газа на европейском рынке, тем выше будут цены, в том числе - для самой Польши. Хотят они платить больше за энергию, пожалуйста, но, тем не менее, рано или поздно газопровод будет запущен», - пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что газ можно пускать хоть завтра, и теперь все зависит от евробюрократов.
«Все будет зависеть от расторопности евробюрократов, потому что именно они сейчас затягивают запуск «Северного потока-2». Газопровод готов технически, Россия со своей стороны абсолютно все сделала, и он может работать хоть сейчас. Первая нитка заполнена газом, поэтому там буквально вентиль поверни и все пойдет. Заполнение газом второй нитки пройдет, скорее всего, в конце ноября – начале декабря и фактически к Новому году она будет готова к эксплуатации. Уже сейчас можно пускать газ, хотя бы по первой нитке, но все упирается во всевозможные европейские нормативы, проверки и так далее», - указал аналитик.
По его мнению, убыстрить сертификацию газопровода может коллапс в европейской энергетике либо холодная зима.
«Если европейцы поймут, что начинается какой-то коллапс в энергетике, и им срочно нужны дополнительные объемы газа, это стимулирует их быть более расторопными и поторопить свою бюрократию быстрее перекладывать бумажки и выдать сертификаты. Потому что в подземные хранилища они закачали довольно мало газа, меньше, чем в предыдущие годы. СПГ еще в начале года ушел на азиатские рынки, потому что там платят больше. Поэтому европейцы с очень сложной ситуацией входят в отопительный сезон и, если там будут сильные морозы на протяжении всей зимы, конечно, они будут испытывать дефицит и газ надо будет как-то получать. Вот, пожалуйста, запускайте "Северный поток-2"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее Юшков в беседе с НСН предположил, что газопровод запустят не позже января, назвав май крайним сроком, когда в Евросоюзе вынесут решение по «Северному потоку-2».
Со своей стороны, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин говорил «Радиоточке НСН», что момент истины придется на январь-февраль, когда в Европе поймут, надо ли им спешить с запуском газопровода из-за холодов или это «не горит»,
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