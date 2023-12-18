В Болгарии проголосовали за отмену акциза на транзит российского газа
Народное собрание Болгарии в первом чтении приняло законопроект, отменяющий повышение тарифа за транзит российского газа через территорию страны, сообщило Болгарское национальное телевидение.
Одновременно в первом чтении был принят закон о запрете компании «Лукойл» с 1 марта 2024 года перерабатывать российскую нефть, а с 1 января 2024 года продавать и экспортировать в другие страны отдельные виды нефтепродуктов. Во втором чтении законопроекты рассмотрят в ближайшие дни.
Решение об отмене тарифов было принято вскоре после того, как Венгрия предъявила Болгарии ультиматум. В частности, Будапешт пригрозил наложить вето на вступление Болгарии в зону Шенгена.
Ранее Болгария запретила въезд автомобилей с российскими номерами на территорию страны, передает «Радиоточка НСН».
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