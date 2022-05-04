Глава ЕК: Отключение Сбербанка от SWIFT вошло в новый пакет антироссийских санкций

Ранее СМИ сообщили, что Брюссель рассматривает возможность отключить банк от SWIFT, напоминает Ura.ru. Кроме того, отключение от платежной системы может грозить «Московскому кредитному банку» и Россельхозбанку, пишет «Свободная пресса».

Фон дер Ляйен подтвердила, что новые ограничения коснутся Сбербанка и «двух крупных российских банков». Кроме того, ЕС запретит трансляцию трех российских вещателей и предложит полностью прекратить импорт нефти из РФ в Евросоюз.

Как отметила глава ЕК, новый пакет антироссийских санкций будет представлен в среду.

