Глава ЕК: Отключение Сбербанка от SWIFT вошло в новый пакет антироссийских санкций
Еврокомиссия предлагает в рамках шестого пакета санкций в отношении РФ отключить российский Сбербанк от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
Ранее СМИ сообщили, что Брюссель рассматривает возможность отключить банк от SWIFT, напоминает Ura.ru. Кроме того, отключение от платежной системы может грозить «Московскому кредитному банку» и Россельхозбанку, пишет «Свободная пресса».
Фон дер Ляйен подтвердила, что новые ограничения коснутся Сбербанка и «двух крупных российских банков». Кроме того, ЕС запретит трансляцию трех российских вещателей и предложит полностью прекратить импорт нефти из РФ в Евросоюз.
Как отметила глава ЕК, новый пакет антироссийских санкций будет представлен в среду.
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