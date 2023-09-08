Рыбный союз: осенью лосось подешевеет на 10-25%
Проект по снижению стоимости тихоокеанского лосося в российских торговых сетях позволит снизить цены на красную рыбу на 10-25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рыбного союза.
«Этот проект направлен на продвижение на внутреннем рынке российской дальневосточной рыбы и на увеличение её потребления», - заявили в организации.
Пресс-служба отметила, что снизить цены позволит сокращение издержек в цепочке поставок и повышение доступности камчатской рыбы.
По данным Росстата, в августе апельсины подорожали на 21%. В июле цена на них выросла на 22,6%, отмечает «Радиоточка НСН».
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