Рыбный союз: осенью лосось подешевеет на 10-25%

Проект по снижению стоимости тихоокеанского лосося в российских торговых сетях позволит снизить цены на красную рыбу на 10-25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рыбного союза.

Росстат: с начала года курятина подорожала на 19,6%

«Этот проект направлен на продвижение на внутреннем рынке российской дальневосточной рыбы и на увеличение её потребления», - заявили в организации.

Пресс-служба отметила, что снизить цены позволит сокращение издержек в цепочке поставок и повышение доступности камчатской рыбы.

По данным Росстата, в августе апельсины подорожали на 21%. В июле цена на них выросла на 22,6%, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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