Эксперт Новиков спрогнозировал снижение цен на красную икру на 15-20%
Красная икра может подешеветь в России на 15-20%. Об этом заявил президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik.
«Свежая икра начинает появляться в продаже, и цена на нее уже ниже, чем была в прошлом году в это время, но пока она еще достаточно высокая ... Рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15-20 процентов ниже, чем в прошлом году», — поделился эксперт.
Как отметил Новиков, прошлый год стал «неурожайным» для рыбной промышленности в РФ, деликатес был в дефиците и цены на него заметно выросли. В текущем году улов оказался больше, количество добытой рыбы почти на 20% превысило показатели успешного 2021 года.
Ранее технолог икорной и рыбоперерабатывающей компании «Путина» Юлия Будовская посоветовала не закупать икру впрок, пишет RT. Эксперт пояснила, что заморозка в домашних условиях повреждает икринки, ухудшая качество продукта.
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