Порядка 40 банков в России являются хронически убыточными

Деятельность около 40 небольших банков РФ является хронически убыточной. Их число из-за пандемии может вырасти, сообщил РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

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В целом, по его словам, с начала 2020 года работающих в убыток банков увеличилось не сильно: было 98 - стало105. Данилов отметил, что это очень маленькие финансовые учреждения, на их долю приходится меньше 3% активов сектора. Из них хронически убыточных порядка 40.

Ранее Счетная палата увидела риски роста просроченных долгов россиян. Эти риски усиливаются как ростом размеров кредитов, которые берут граждане, так и снижением их доходов.

Накануне экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил, что россияне массово забирают деньги с валютных вкладов Сбербанка не только из-за страха перед второй волной коронавируса, но также из-за опасений, что деньги заблокирует государство, передает Ura.ru.

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ФОТО: ru.myfin.by
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