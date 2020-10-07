Сбербанк может повысить комиссию за использование пластиковых карт
Комиссия за обслуживание карт Сбербанка может вырасти. Об этом в беседе с агентством URA.RU заявил экономист, глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
По мнению эксперта, повышение комиссии может быть связано с оттоком средств со вкладов в банке. Масленников считает, что даже несмотря на массовые снятия сбережений, с повышением комиссий Сбербанк сможет избежать серьёзных финансовых потерь.
По прогнозам экономиста, рост комиссий за обслуживание не будет критичным, так как Центробанк следит за всеми процессами в банках. Масленников считает, что возможен рост на несколько процентов.
Ранее сообщалось, что в сентябре вкладчики Сбербанка сняли со своих счетов почти 442 млн долларов. Эксперты предполагают, что отток вкладов может быть связан с ослаблением рубля, низкими процентными ставками, активным снятием наличных для дорогостоящих покупок и путешествий.
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