Порт Мариуполя готов принимать стройматериалы для освобожденных территорий

По его словам, в порту работают 630 человек, он полностью укомплектован необходимым оборудованием.

«Порт полноценно готов принимать и отгружать грузы. Мы сейчас отгрузили два судна с металлом в Россию, и к нам пришел импорт для строителей города Мариуполя. Планируем, что пойдет большой объем грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобожденных городов», - отметил Швацкий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что часть судов в мариупольском порту перейдет в юрисдикцию Донецкой народной республики.