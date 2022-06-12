Порт Мариуполя готов принимать стройматериалы для освобожденных территорий
Порт Мариуполя готов принимать и отгружать грузы, в том числе стройматериалы для восстановления Волновахи и остальных освобожденных территорий, рассказал журналистам директор администрации мариупольского морского порта Павел Швацкий.
По его словам, в порту работают 630 человек, он полностью укомплектован необходимым оборудованием.
«Порт полноценно готов принимать и отгружать грузы. Мы сейчас отгрузили два судна с металлом в Россию, и к нам пришел импорт для строителей города Мариуполя. Планируем, что пойдет большой объем грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобожденных городов», - отметил Швацкий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что часть судов в мариупольском порту перейдет в юрисдикцию Донецкой народной республики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 403 / сут.
Умерли
380 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 480 / сут.
- Порт Мариуполя готов принимать стройматериалы для освобожденных территорий
- Пять человек получили ожоги во время огненного шоу в Воронежской области
- Слуцкий заявил об отсутствии политиков на Западе, способных вести диалог во имя мира
- Столтенберг: НАТО не считает саммит дедлайном для приема Швеции и Финляндии в организацию
- Отстраненный от работы программист Google заявил о наличии сознания у созданного ИИ
- В Мариуполе разминируют пляж
- Володин посоветовал Сикорскому обратиться к психиатру после идеи подарить Польше ядерное оружие
- Матери украинских военнопленных просят РФ не возвращать их сыновей на родину
- «Сносит крышу». В России отреагировали на призывы Польши подарить Украине ядерное оружие
- Генштаб ВСУ выясняет обстоятельства стрельбы, устроенной пьяным сотрудником в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru