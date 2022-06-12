Порт Мариуполя готов принимать стройматериалы для освобожденных территорий

Порт Мариуполя готов принимать и отгружать грузы, в том числе стройматериалы для восстановления Волновахи и остальных освобожденных территорий, рассказал журналистам директор администрации мариупольского морского порта Павел Швацкий.

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По его словам, в порту работают 630 человек, он полностью укомплектован необходимым оборудованием.

«Порт полноценно готов принимать и отгружать грузы. Мы сейчас отгрузили два судна с металлом в Россию, и к нам пришел импорт для строителей города Мариуполя. Планируем, что пойдет большой объем грузов, которые придут для восстановления не только Мариуполя, но и, например, Волновахи и других освобожденных городов», - отметил Швацкий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что часть судов в мариупольском порту перейдет в юрисдикцию Донецкой народной республики.

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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:ОсвобождениеРоссияУкраинаМариуполь
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