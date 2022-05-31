Пушилин: Часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР
Часть судов в мариупольском порту перейдет в юрисдикцию Донецкой народной республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — цитирует политика ТАСС.
Кроме того, Пушилин рассказал, что у ДНР появится собственный торговый флот, пишет RT.
На минувшей неделе в порт Мариуполя зашло первое судно с момента начала российской спецоперации на Украине, напоминает Газета.ру. Отмечалось, что после загрузки 2,7 тысячи тонн металла судно отправится в Ростов-на-Дону.
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