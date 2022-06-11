Глава ЛНР допустил реализацию сельхозпродукции из республики в Европе

Аграрии Луганской народной республики (ЛНР) могут реализовывать свою продукцию «там, где считают нужным», в том числе в Европе. Об этом заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Как отметил политик, власти не ставят никаких жестких условий для представителей сельского хозяйства.

«Если они могут реализовать ее [продукцию] в Европе, пусть реализовывают. Это их финансовые вопросы, и чем больше денег они получат от реализации своего урожая, тем лучше и нам, потому что эти деньги будут использованы в дальнейшем для развития территории республики и сельскохозяйственных предприятий», — цитирует Пасечника ТАСС.

Говоря о маршрутах транспортировки, глава ЛНР допустил использованием порта в Мариуполе «при наличии возможностей» и отсутствии угроз с военной точки зрения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаЛНРСельское Хозяйство
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