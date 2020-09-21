«Попытки создать хаос». Премьер Белоруссии пожаловался на давление извне

«Это для нас много значит и дорогого стоит", - подчеркнул Головченко.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин провел встречу с Александром Лукашенко, в ходе которой решил выделить Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. В текущем году Минск получит миллиард долларов, еще 500 миллионов Белоруссии направят в 2021 году. Первый трансфер намерены осуществить за счет Евразийского фонда стабилизации и развития, а второй – за счет межгосударственного кредита.



По мнению главы российского Минфина Антона Силуанова, кредит обеспечит обоюдную поддержку экономики двух стран. По словам министра, Белоруссия «очень хороший заемщик», который не допускает нарушения сроков возврата займов.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в эфире НСН отметил, что это нормально, когда два близких друг другу государства помогают в сложные моменты, и логично было бы не брать проценты с кредита.



