Шушкевич рассказал, как Лукашенко потратит деньги Путина

По результатам переговоров в Сочи между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко было объявлено о выделении Россией 1,5 млрд долларов в кредит Белоруссии.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН рассказал, на что потратит Лукашенко выделенные средства.

«У Лукашенко этот кредит пойдет на усиление тех спецслужб, которые подавляют население, которые борются с демократией, которые нарушают закон, благодаря которому Лукашенко и его шайка господствуют», - считает Шушкевич.