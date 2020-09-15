Шушкевич рассказал, как Лукашенко потратит деньги Путина

Первый глава постсоветской Белоруссии в эфире НСН категорично заявил, что Лукашенко не сможет вернуть кредит России.

По результатам переговоров в Сочи между президентом РФ Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко было объявлено о выделении Россией 1,5 млрд долларов в кредит Белоруссии.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН рассказал, на что потратит Лукашенко выделенные средства.

«У Лукашенко этот кредит пойдет на усиление тех спецслужб, которые подавляют население, которые борются с демократией, которые нарушают закон, благодаря которому Лукашенко и его шайка господствуют», - считает Шушкевич.

Экономист рассказал, ударит ли кредит Лукашенко по карману простых россиян

При этом он уверен, что возвращать кредит придется простым гражданам Белоруссии.

«Погасить он (Лукашенко – прим. НСН) не сможет. Кредит будет погашать потом белорусский народ - то, что прогуляет и протранжирит на воинские цели, которые никому не нужны», - убежден собеседник НСН.

Добавим, что при объявлении о выдаче кредита Белоруссии Владимир Путин подчеркнул, что детали предоставления займа обсуждаются на уровне министерств финансов обоих государств.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в интервью НСН отметил, что это нормально, когда два близких друг другу государства помогают в сложные моменты.


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ФОТО: www.unian.net
ТЕГИ:КредитыДеньгиВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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