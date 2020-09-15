«По-братски». В Госдуме предложили не брать процентов с Лукашенко

Глава комитета по делам СНГ в эфире НСН рассказал, зачем Россия предоставила Белоруссии очередной кредит.

Главным итогом четырехчасовых переговоров с глазу на глаз между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко стало выделение Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов. Он частично пойдет на рефинансирование прежних долгов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в интервью НСН отметил, что это нормально, когда два близких друг другу государства помогают в сложные моменты.

«Кредит дают, прежде всего, чтобы заработать. Иногда – чтобы помочь, иногда – чтобы рефинансировать другой кредит. И в данном случае - по всем параметрам: и заработать, и помочь соседу, которому все навязывали свою дружбу и не помогли в итоге - такое решение и было принято. И если кто-то считает, что помогать нужно только тогда, когда все хорошо, то тогда это будут уже другие проценты, другой риск. Если же говорить с точки зрения братской, то я бы и проценты не брал», - заявил Калашников.

Союз за $1,5 миллиарда. Путин дал Лукашенко очередной кредит

Ранее эксперты предположили, что в ответ на кредит Белоруссия разрешить размещать России свои военные базы на границе с Европой, однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что эта тема не вошла в повестку встречи.

«Полагаю, что разговор шел по многим направлениям, то точно этот кредит не увязывался с дополнительными гарантиями его возврата», - заявил НСН Калашников.

Говоря о военном сотрудничестве двух стран, в Кремле заявили, что утверждения о поддержке Лукашенко Россией якобы ради размещения военных баз «не имеют никакого отношения к реальности».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военные БазыКредитыПереговорыЛукашенко
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