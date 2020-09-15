«По-братски». В Госдуме предложили не брать процентов с Лукашенко

Главным итогом четырехчасовых переговоров с глазу на глаз между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко стало выделение Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов. Он частично пойдет на рефинансирование прежних долгов.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников в интервью НСН отметил, что это нормально, когда два близких друг другу государства помогают в сложные моменты.

«Кредит дают, прежде всего, чтобы заработать. Иногда – чтобы помочь, иногда – чтобы рефинансировать другой кредит. И в данном случае - по всем параметрам: и заработать, и помочь соседу, которому все навязывали свою дружбу и не помогли в итоге - такое решение и было принято. И если кто-то считает, что помогать нужно только тогда, когда все хорошо, то тогда это будут уже другие проценты, другой риск. Если же говорить с точки зрения братской, то я бы и проценты не брал», - заявил Калашников.