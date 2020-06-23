Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для ряда россиян

Для упомянутой категории граждан НДФЛ с 1 января повысится с 13% до 15%, сказал Путин. Он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться только та часть доходов, которая превышает пять миллионов рублей в год.

По словам президента, вырученные за счёт увеличения налога средства будут «окрашены» в бюджете: они пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

