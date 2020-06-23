Путин предложил повысить НДФЛ до 15% для ряда россиян

Президент России Владимир Путин выступил за повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к россиянам 23 июня, которое транслируют федеральные телеканалы.

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Для упомянутой категории граждан НДФЛ с 1 января повысится с 13% до 15%, сказал Путин. Он уточнил, что повышенной ставкой будут облагаться только та часть доходов, которая превышает пять миллионов рублей в год.

По словам президента, вырученные за счёт увеличения налога средства будут «окрашены» в бюджете: они пойдут на лечение детей с редкими заболеваниями.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинНалогиНДФЛ
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