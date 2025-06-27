Россельхознадзор с 30 июня 2025 года вводит запрет на ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов. Это связано с выявлением зараженной продукции. В ведомстве пояснили, что в июне в завозной продукции были выявлены повилика (Cuscuta L.) и западный, также известный как калифорнийский, цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande). В ведомстве отметили, что карантинные вредители представляют угрозу для сельского хозяйства, так как могут поражать культурные растения и снижать урожайность. Злочевский отметил, что отечественные семена приносят меньше урожая, поэтому российское сельское хозяйство не может отказаться от импорта.

«Зерновые семена мы не из Голландии поставляем. Это связано, видимо, с овощами или фруктами. Постепенный переход на отечественные семена идет. В этой сфере пока нет 100% импортозамещения. Наши семена менее продуктивные, имеют меньшую урожайность. Самая большая зависимость от импорта у нас по свекле – 70-90% семян на сегодняшний день. На втором месте (около 60%) – семена масличных культур (подсолнечник, рапс). На третьем – кукуруза (свыше 40%)», - сказал собеседник НСН.

Ранее председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова в беседе с НСН назвала политическим шагом ужесточение контроля за ввозом в Россию срезанных цветов из Армении.

